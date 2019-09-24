Дачницу из Устюжны будут судить за выращивание 350 кустов мака

24.09.2019 [Происшествия]

Жительницу Санкт-Петербурга будут судить за выращивание мака на даче в Устюжне. Уголовное дело направлено в суд, сообщает со ссылкой на районную прокуратуру Устюженский городской портал. 

По версии следствия, весной 2019 года, женщина обнаружила рядом с дачным домиком в Устюжне всходы мака. До середины июля дачница ухаживала за кустами, причем делала она это без цели сбыта. Полицейские обнаружили и изъяли указанные растения — всего более 350 кустов. 

Подозреваемая полностью признала свою вину. С 2004 года в России запрещено возделывать виды мака, содержащие наркотические вещества — статья 231 УК — «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Тэги: дачники, мак

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