Защитные сетки от диких животных установят вдоль трассы в Устюженском районе

В Устюженском районе вдоль трассы Вологда — Новая Ладога установят новые защитные сетки от диких животных.

— Защитные сетки от диких животных до конца 2019 года установят на четырех участках трассы Вологда — Новая Ладога в Устюженском районе.Заграждения появятся на участках со 169-го по 178-й километр, с 224-го по 228-й, с 245-го по 250-й и с 253-го по 259-й километр. Эти меры позволят снизить количество ДТП с участием лосей, — сообщает районная газета «Вперед».

По статистике, чаще всего ДТП с лосями на территории Вологодской области происходят в Вологодском, Сокольском, Шекснинском, Череповецком, Грязовецком и Устюженском районах.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2018 года в Устюженском районе водитель иномарки сбил двух лосей,неожиданно вышедших на дорогу, а в августе 2018 года в том же муниципалитете "Фольксваген" врезался в опору линии электропередач, объезжая лося.