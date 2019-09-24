Защитные сетки от диких животных установят вдоль трассы в Устюженском районе

24.09.2019 [Общество]

В Устюженском районе вдоль трассы Вологда — Новая Ладога установят новые защитные сетки от диких животных. 

— Защитные сетки от диких животных до конца 2019 года установят на четырех участках трассы Вологда — Новая Ладога в Устюженском районе.Заграждения появятся на участках со 169-го по 178-й километр, с 224-го по 228-й, с 245-го по 250-й и с 253-го по 259-й километр. Эти меры позволят снизить количество ДТП с участием лосей, — сообщает районная газета «Вперед».

По статистике, чаще всего ДТП с лосями на территории Вологодской области происходят в Вологодском, Сокольском, Шекснинском, Череповецком, Грязовецком и Устюженском районах.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2018 года в Устюженском районе водитель иномарки сбил двух лосей,неожиданно вышедших на дорогу, а в августе 2018 года в том же муниципалитете "Фольксваген" врезался  в опору линии электропередач, объезжая лося. 

Тэги: лоси, ДТП

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