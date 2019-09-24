Историю создания Байкало-Амурской магистрали узнают посетители поезда-музея в Вологде и Череповце

Передвижной выставочно-лекционный комплекс «РЖД» прибудет в Череповец 27 сентября, а в Вологду — 29 сентября. В каждом из городов поезд-музей пробудет по два дня.

В нем девять выставочных вагонов, экспозиции рассказывают об истории развития отечественного железнодорожного транспорта и о крупных современных проектах.

— Также выставочный комплекс демонстрирует современные инновационные решения в сфере железнодорожной инфраструктуры, управления перевозками, подвижного состава, экологии, энергетики. Представлены учебные тренажеры, используемые в процессе подготовки машинистов, созданы действующие макеты-панорамы железнодорожной инфраструктуры. Также в выставочном поезде развернуты экспозиции, посвященные одной из крупнейших железнодорожных строек — Байкало-Амурской магистрали, — сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Поезд-музей будет работать с 10.00 до 19.00, технологический перерыв — с 13.00 до 14.00. Для детей, учащихся, ветеранов и пенсионеров вход бесплатный, для остальных билет стоит 70 рублей.

График работы выставочного комплеса:

— станция Череповец-1 — 27 и 28 сентября;

— станция Вологда-1 — 29 сентября-1 октября;