В Череповце иностранец попытался сдать в ломбард фальшивую цепочку

24.09.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали иностранца, который в ломбарде пытался выдать поддельную золотую цепочку за настоящую. Кроме того, при обыске у него нашли фальшивый паспорт.

В полицию обратилась директор одного из ломбардов в Индустриальном районе города. Она сообщила, что в её заведении мужчина пытается подменить ювелирное украшение. На месте происшествия полицейские задержали 39-летнего гражданина иностранного государства.

Мужчина принёс в ломбард золотую цепочку, которую оценили в 67 тысяч рублей. Узнав цену, задержанный сказал, что должен посоветоваться с братом и забрал украшение. Через несколько минут он вернулся к прилавку и вернул цепочку. Работница ломбарда заметила, что изделие похоже на подделку. Незаметно от клиента она сообщила директору о происшествии и стала тянуть время до приезда полицейских.

В ходе обыска у мужчины изъяли две цепочки: одна была сделана из золота, а вторая являлась почти точной копией первой, но изготовленной из недрагоценного металла.

«Кроме того, у злоумышленника изъяли два паспорта. Полицейские выяснили, что российский паспорт мужчина никогда не получал, а приобрел его в одной из приграничных областей Российской Федерации», — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Удалось установить причастность задержанного к ещё двум подобным фактам мошенничества: в Вологде и Костроме.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество

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