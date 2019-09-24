На озере Воже перевернулась лодка с двумя мужчинами: один погиб, второго ищут

24.09.2019 [Происшествия]

В Кирилловском районе следователи проводят проверку по факту гибели на озере Вожа одного мужчины и исчезновения второго, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, инцидент произошел около часа дня 23 сентября на озере Вожа. Двое мужчин, 45 и 42 лет, на лодке перевозили на другой берег строительные материалы, но из-за волн упали в воду.

— Доски с монтажной пеной выловили вместе с лодкой. Тело 45-летнего мужчины вскоре было обнаружено местными рыбаками, а поиски второго мужчины продолжаются, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. 

Тэги: лодка, пропавшие, гибель человека

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