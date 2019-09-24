Тактильная выставка для слабовидящих открылась в Харовске

24.09.2019 [Культура]

В Харовском историко-художественном музее в рамках проекта  «Соприкосновение с традицией» в сентябре открылась выставка для слабовидящих. Необычный проект уже несколько лет работает в Вологодском музее-заповеднике: тактильные выставки проходят в Вологде и путешествуют по районам Вологодской области.

На этот раз прикоснуться к традициям смогут жители Харовска: все предметы на этой выставке не просто можно, а нужно трогать руками.

В экспозиции представлены предметы современного народного искусства, созданные мастерами студии «Вологодские росписи»: изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивка, кружева, лоскутное шитье, народные куклы – всего более пятидесяти предметов. Каждый экспонат сопровождается описанием шрифтом Брайля, сообщается в группе Вологодского музея-заповедника.

Тэги: выставка, слабовидящие
Фото Вологодского музея-заповедника

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