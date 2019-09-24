Футбольный фанат из Вологды сделал предложение свой девушке в прямом эфире

Болельщик из Вологды сделал предложение своей девушке во время футбольного матча.

Вологжанин Алексей Бердников отправился на игру чемпионата России по футболу в Москву со своей девушкой. Как сообщает группа «Новости спорта Русского севера» в соцсети, на матче «Динамо» — «Сочи» 22 сентября Алексея пригласили в комментаторскую кабину «Динамо ТВ», чтобы он прокомментировал ход игры с точки зрения болельщика «Динамо».

Алексей воспользовался моментом и в прямом эфире сделал предложение своей девушке. Она согласилась выйти за него замуж.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды «Сочи».