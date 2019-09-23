Лекция о Якове Лейцингере, фотографе начала XX века из Вологды, пройдет в Доме купца Самарина

23.09.2019 [Культура]
Лекция о Якове Лейцингере, фотографе начала XX века из Вологды, пройдет в Доме купца Самарина

26 сентября в Доме купца Самарина состоится лекция-встреча «Фотограф Яков Иванович Лейцингер». Ее слушателям расскажут об известном вологжанине — городском голове Архангельска и мастере фотодела.

Как сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника, Яков Иванович родился в 1855 году в селе Спасское Вологодского уезда. Обучаясь в Вологодской гимназии, Лейцингер познакомился с искусством фотографии и решил посвятить ему свою жизнь. Оставив гимназию, он поступил учеником в фотосалон, а после службы в армии открыл собственное фотодело.

Позднее Яков Иванович перебрался в Архангельск, где открыл свой павильон. Практически у каждого состоятельного архангелогородца были фотографии, сделанные в этом салоне. В 1884 году Лейцингер получил исключительные права на съёмки в городе и губернии — в то время на это требовалось разрешение. С 1903 по 1914 годы Яков Иванович стал головой города Архангельска, однако и в это время продолжал своё дело.

О Лейцингере расскажут заведующая музеем «Вологда на рубеже XIX–XX веков» Марина Критская и заместитель председателя «Вологодского морского собрания» Леонид Юдников. Во время лекции слушателям также покажут фотографии, которые были сделаны им во время экспедиций по отдалённым уездам Архангельской губернии. Фотограф запечатлел красоты Кольского полуострова, Печоры, Карелии, Новой Земли, Мурманского побережья, Соловков, а также быт коренных народов севера. Участники встречи увидят фотографии из фондов Вологодского музея-заповедника, Великоустюгского музея-заповедника и Архангельского краеведческого музея. 

Лекция начнётся в 16.00 в Доме купца Самарина (Советский пр-т, 16 а). Вход свободный.

 

Возрастное ограничение: 12+. 

Тэги:  старые фотографии, лекция
Фото предоставлено пресс-службой Вологодского музея-заповедника

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