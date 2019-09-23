В октябре изменится расписание поездов «Вологда-Москва» и «Москва-Вологда»

В октябре изменится расписание поездов № 108 Москва — Вологда и № 107 Вологда — Москва. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.

Так, по данным пресс-службы Северной железной дороги, поезд № 108 Москва — Вологда будет прибывать в Вологду в 23.59. Останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Данилов поезд будет в 21.59-22.05, на станции Грязовец — в 23.18-23.20.

Поезд № 107 Вологда — Москва будет прибывать в Москву в 11.48. Остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях: Ярославль-Главный в 7.57-8.23, Ростов Ярославский в 9.05-9.07,Сергиев Посад в 10.48-10.50.

Актуальное расписание поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».