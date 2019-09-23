Череповчанин убил одного соседа по даче и ранил второго

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 66-летнего мужчины в Череповецком районе. В совершении преступления обвиняется его сосед.

Инцидент произошел 8 июня этого года в одном из садовых товариществ у реки Ягорба. Вооружившись ножом, обвиняемый, по версии следствия, нанес удары двоим соседям по даче. При этом 66-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 41-летнему соседу удалось бежать, он был доставлен в больницу.

— Как установили с помощью экспертов следователи, обвиняемый ударил младшего из потерпевших ножом не менее пяти раз, причинив проникающие ранения брюшной полости, однако на его защиту вступил второй мужчина, принявший на себя несколько ударов ножом. В результате покинувшему место происшествия раненому мужчине удалось выжить, а второй погиб от повреждений сердца, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Подозреваемого в убийстве сразу же задержали, он заключен под стражу. Выживший сосед на допросе рассказал, что вместе с родственником прибежал к дому обвиняемого, поскольку услышал крики его сожительницы. Соседи пытались успокоить мужчину, а он напал на них с ножом.

Череповчанину предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ и ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц).

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены прокурору с обвинительным заключением для решения вопроса о передаче в суд.