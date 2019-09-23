"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

Евгения Сибирцева

В воскресенье во многих городах России прошли митинги, посвященные неграмотной реализации «мусорной реформы» и другим проблемам, связанным с экологией. В Вологде акцию провело "Движение "Вместе", она состоялась на площади Чайковского, потому что городская администрация не разрешила проводить ее на Кремлевской площади и у памятника Ленину на улице Мира. Чиновники сослались на то, что там в это время якобы будут культурные мероприятия, не уточнив, какие именно. Между тем, насколько известно NewsVo, в часы митинга там ничего не проходило.

На эко-митинге вологжане высказались о нарушениях на полигоне Пасынково в Вологде, незаконных работах на реке Тошня в Вологодском районе и на набережной в областной столице, о деятельности «ФосАгро» в Череповце, о сортировке мусора и других аспектах, влияющих на экологию.

В начале митинга Евгений Доможиров рассказал об одной из главных экологических проблем Череповца, связанных с работой местных металлургических предприятий:

- Это огромное хранилище отходов фосфогипса, фосфорной кислоты, уже не раз прорывало дамбу, они попадали в реку, травили огромное количество рыб. 300 тысяч особей отравленных рыб в реке Кошта – одна из аварий, о которых нам известно.

Напомним, уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Ягорба было возбуждено еще в 2016 году, однако прокуратура не только не назвала предприятие-нарушителя, но и не информировала о том, чем закончилось расследование, как наказан виновник и возместил ли он ущерб.

Темой выступлений нескольких вологжан стали нерешенные проблемы полигона Пасынково.

- У нас есть свалка Мудрова, ее должны были закрыть в 2012 году, но она до сих пор функционирует, туда до сих пор свозят мусор, до сих пор его захороняют. Нам на различных встречах говорят, что мусор туда привозят только сортировать и везут на новый полигон ТБО, в Пасынково. Мы ездили на новый полигон ТБО, его обещали сделать супер-современным, с новыми методами утилизации и захоронения. Но как мы видели, этих новых методов там нет. Мусор просто выбрасывается в землю. Летом вода, попавшая на полигон, там и остается – никакого очищения воды нет. Местные жители жаловались, что начала умирать рыба в воде. Вода начинает тухнуть вместе с этим мусором, дожди летом были большие, все попало в сточные реки, - рассказал Евгений Лапин. - В течение последних пяти-семи лет мы следим за судьбой этой свалки, постоянно говорим о том, что захоронения на свалке на Мудрова продолжаются. После наших проверок этим летом начали засыпать верх свалки, причем как раз накануне приезда туда прокурорской проверки. 24 сентября исполняется ровно два месяца с тех пор, как губернатор Кувшинников на форме «Что не так» лично пообещал Мазановой, начальнику департамента, выехать вместе с нами и провести проверку на свалке, - напомнил Евгений Доможиров. Сергей Волков затронул также историю противостояния жителей Архангельской области вывозу отходов из Московской области в Шиес: - Московские оккупанты, иначе их не назовешь, решили на станции устроить мегаполигон. <…> Кто-то скажет «Да ну, 700 километров, далеко, нас это не касается. На самом деле очень близко даже касается. Во-первых, наш Великий Устюг практически рядом с этим Шиесом располагается. И по рекам все это дело в Вологду к нам сюда притечет. Река Сухона впадает в Кубенское водохранилище. У нас водозабор в Вологде – из Кубенского. Вода и так никакая, все знаете, вот она будет еще хуже. <…> В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково. Как нам по ушам гоняют – извините за мой слэнг – что это современный полигон, там все нормально, там все сделано по последнему слову техники. Ничего подобного! Это точно такая же свалка, как на Мудрова, точно так же валят валом (ну, может, сортируются мелочи какие-то), <…> и вот куда все это девается – непонятно. Своими глазами видел, как это все сливается обратно на полигон, то есть оно никуда ничего не утилизируется.

Алексей Иванов.

Подполковник в отставке Алексей Михайлович Иванов, который около трех лет занимается спасением реки Тошни в Вологодском районе, обозначил другую проблему – нарушения при строительстве коттеджных поселков Сосновый берег-1 и Сосновый берег-2 в Вологодском районе:

- Это хорошо, когда набережная [реки Вологды] красивая, самобытная, но если по ней потечет дерьмо, а оно уже течет, то это набережная никому не нужна [будет]. <…> Началась выемка грунта из правого берега реки Тошни. К чему она привела: изменена береговая линия, о рыбах там приходится забыть. Десятки тысяч тонн грунта незаконно изъяты из реки. И все это происходит не только в водоохранной зоне, но и в подтапливаемой территории. О подтапливаемых территориях 24 июля этого года говорил президент Путин: он указал губернаторам прекратить всякое индивидуальное жилищное строительство на таких территориях.

Напомним, землю в аренду для возведения коттеджей на берегу Тошни в районе деревни Новое брала фирма Ирины и Артема Шиллеров. Уголовное дело по факту нарушений при строительстве было возбуждено еще в начале 2017 года. Однако нарушители до сих пор не привлечены к ответственности и не возместили вред, нанесенный реке. Как выяснил NewsVo, уголовное дело все еще не передано в суд.

Вологжанка Татьяна Кокорева высказалась о неграмотном изменении набережной в Вологде. Она считает, что берега нужно максимально избавить от бетона, и призвала чиновников учитывать мнение жителей и специалистов. Напомним, в субботу на набережной возобновились незаконные работы.

Выступления вологжан на митинге можно послушать в соцсети ВКонтакте.