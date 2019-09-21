"Мусорная реформа" и набережная: в воскресенье в Вологде пройдет эко-митинг

21.09.2019 [Общество]

22 сентября Вологда присоединится к всероссийскому эко-митингу, который пройдет в нескольких городах страны. Основная тема акции - экологические проблемы, в том числе ненадлежащее проведение "мусорной реформы" без переработки мусора и его раздельного сбора.

Участники митингов также выступят против строительство полигона на Шиесе Архангельской области и ввоза отходов из Москвы и Московской области в другие регионы России. В Вологде одной из тем акции станет проводящееся с нарушениями бетонирование набережной. Сегодня незаконные работы на берегу реки возобновились, несмотря на то, что 22 июля на них был наложен мораторий. Напомним, берегоукреплением занимается ООО "Магистраль". 

Фото Татьяны Кокоревой.

В Вологде митинг начнется в 14:00 на площади Чайковского. Акция согласована.

Эко-протесты также состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Котласе, Белгороде, Кирове, Казани, Челябинске и многих других городах России.

Тэги: митинги, протесты, мусор, набережная

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