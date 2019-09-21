В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии

Руководитель отдела вневедомственной охраны в Тотьме 20 сентября совершил суицид. Об этом днем 21 сентября сообщил паблик "Омбудсмен полиции". По данным телеграм-канала "Омбудсмена", еще один сотрудник Росгвардии в пятницу покончил с собой в Ивановской области. Он занимал должность начальника штаба, пишет РБК.

Информацию подтвердили в самом ведомстве.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — сказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее NewsVo сообщал, что весной 2019 года в Великом Устюге совершила суицид 23-летняя сотрудница районного отдела МВД.