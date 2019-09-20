С 23 по 27 сентября вологжанам предлагают бесплатно сдать кровь на сахар

С 23 по 27 сентября в Вологде будет проходить акция "Диабет. Узнай вовремя", которую организует "Объединение больных сахарным диабетом" . В эти дни с 8 до 10 часов можно будет бесплатно сдать кровь на сахар в Диабетологическом центре на улице Герцена, 42.

После этого главный внештатный эндокринолог Вологодской области Нина Холмская прочитает лекцию "ЗОЖ и профилактика сахарного диабета 2 типа". Она состоится 28 сентября с 12 до 14 часов в конференц-зале на Советском проспекте, 35а. Записаться на лекцию можно через приложение в соцсети ВКонтакте или по телефону (8172) 75-80-95.