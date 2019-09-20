Вологодские футболисты проиграли команде из Владимира со счетом 2:1

20.09.2019 [Спорт]

«СДЮШОР-Вологда» уступил «Торпедо-м-СШОР» из Владимира в туре Первенства России по футболу среди любительских команд III лиги.

Матч проходил во Владимире, и хозяева открыли счёт в первом тайме. Вологжанам удалось отыграться на 75-й минуте матча, благодаря голу Артура Малыгина, а на 89-й Никита Груздев, игрок «СДЮШОР-Вологда» отправил мяч в свои ворота. В итоге счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

Футбольный клуб «Череповец», уже в качестве чемпиона Первенства «Золотое кольцо», принимал молодёжную команду клуба ФНЛ, ивановский «Текстильщик». Ведя в счете - 3:0, череповчане за последние полчаса позволили сопернику приблизиться к себе на минимальное расстояние, но всё-таки удержали победный счет -  3:2. Решающий гол на свой счёт записал Михаил Ершов.

В следующем туре, 25 сентября, «СДЮШОР-Вологда» примет кировский «Факел», это будет во многом решающий матч за бронзовые медали Первенства.  ФК «Череповец» отправиться в гости к тверской «СШОР-Волге».

Тэги: Футбол

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