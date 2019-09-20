Вологжане смогут писать письма футболистам сборной России

В Вологодской области любой желающий сможет отправить письмо тренеру и футболистам сборной России: в отделениях почты появятся официальные ящики национальной сборной. С их помощью любой желающий сможет отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову или любому из футболистов.



«Все письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами», - сообщает пресс-служба областного УФПС.



Проект реализуется благодаря договору о сотрудничестве между «Почтой России» и Российским футбольным союзом (РФС). Стороны приняли решение проводить совместные мероприятия по популяризации футбола, ЗОЖ и поддержке детско – юношеского спорта.



Договор заключён до 31 декабря 2020 года с возможностью его продления на 2021-22 годы.

Ещё одним совместным проектом станет инициатива «Мяч на почте». Предполагается, что жители отдалённых малых городов и сельских поселений смогут на время брать в отделениях почты мяч для игры в футбол.