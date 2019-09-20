Шедшего «изгонять Путина» якутского шамана увезли в психбольницу

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего пешком из Якутии в Москву, чтобы "изгнать злого духа Путина из Кремля", задержали накануне на федеральной трассе в Бурятии. Как пишет «Тайга.инфо», оттуда его на самолете доставили в Якутск. По данным издания, Габышева задержали десятки человек в масках и с оружием в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Сегодня Минздрав Республики Саха (Якутия) сообщил, что "Самопровозглашенный «Шаман-воин» А. Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер". Там ему должны провести диагностику. Cторонник Габышева Евгений Ростокин по прозвищу Ворон заявил, что Габышева на день отпустили из психдиспансера домой.

Кроме того, в отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). При этом в чем он обвиняется, не известно.

- В якутском МВД второй день не отвечают на звонки редакции. В приемной ведомства Тайге.инфо сказали, что не знают, где находятся сотрудники их пресс-службы, - пишет «Тайга.инфо».

Напомним, якутский шаман Александр Габышев около полугода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

После задержания Габышева сопровождавшие его сторонники продолжили путь в Москву. Теперь они идут по регионам России с требованием освободить шамана.