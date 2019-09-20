Травмированную корову в поселке под Вологдой оставили на улице, чтобы не сжигать живьем

20.09.2019 [Общество]

Появились новые подробности о ситуации с травмированной коровой в Вологодском районе.

В среду, 18 сентября, на NewsVo появилась новость о том, что на дороге вблизи поселка Марфино лежит больная корова. Местные жители, написавшие о ситуации в соцсети, утверждали, что животное там находилось несколько дней и помощь ему не оказывалась. Автор публикации предположил, что корову просто бросили умирать.

Позже, после вмешательства районных властей, корову перенесли под крышу старой фермы. Глава района Сергей Жестянников на своей странице в соцсети объяснил, что накануне животному была сделана прививка (позже выяснилось, что от сибирской язвы), а после этого оно травмировалось, не смогло ходить. Держать корову вместе с остальными в коровнике не могли, поэтому вытащили на улицу.

Доктор ветеринарных наук, декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА Татьяна Новикова пояснила, что это решение, принятое ветеринарами, было абсолютно верным.

— В течение 10 дней — это срок ожидания после вакцинации от сибирской язвы — кровь животного опасна для других коров. По этой же причине корову нельзя было сразу отправить на убой. Дело в том, что в течение 10 дней после такой вакцинации животное нельзя даже вскрывать — кровь и другие жидкости могут стать источником обсеменения внешней среды. Единственный выход — сжечь животное живьем, что, конечно, является наименее гуманным способом решения проблемы, — отметила Татьяна Валентировна.

NewsVо поинтересовался, нельзя ли было сначала усыпить животное, а потом сжечь. В ВГМХА отметили, что нельзя — из-за зараженной крови и любых жидкостей, которые могли бы вылиться из туши.

В итоге было принято решение поместить корову вне коровника. По словам Татьяны Новиковой, погодные условия были для этого походящие: эти животные могут находиться на улице при любых плюсовых температурах. На предприятии говорят, что врачи посещали корову три раза в день, были сделаны внутривенные вливания, которые улучшали ее состояние, обезболивающие инъекции, она кормилась и поилась.

— Корова не издавала звуков, которые бы характеризовали, что животное мучается. Когда животному больно, оно издает характерные звуки и очень активно двигается, бьет конечностями. В отличие от человека, который понимает, здоров он или болен, корова понимает только здоровое состояние, — говорит Татьяна Новикова.

Доктор ветеринарных наук также отметила, что корова, скорее всего, испытывала стресс из-за того, что не могла встать, но это не были мучения.

— В этом виде нет деликатности, которую хотело бы видеть наше общество, но в сложившейся печальной ситуации алгоритм действий врачей был единственно верным, — заключила Татьяна Новикова.

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