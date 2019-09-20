Главой Вологды вновь стал Юрий Сапожников

20.09.2019 [Политика]

Юрий Сапожников вновь избран главой Вологды. Соответствующее решение приняли сегодня, 20 сентября, депутаты городской думы. 

— Коллеги — депутаты Вологодской городской Думы поддержали мою кандидатуру на должность Главы города Вологды. Я искренне благодарю за оказанное мне доверие возглавить областной центр. Конечно же, слова глубокой благодарности — моим избирателям, — написал на своей странице Юрий Сапожников.

Мэр Вологды Сергей Воропанов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Вологды Юрий Сапожников.

Как ранее сообщал NewsVo, с сентября 2017 года Вологда перешла на двуглавую систему управления. Мэр руководит деятельностью администрации города, а  глава города, которого выбирают из депутатов, возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции. Избранный глава города заключает с назначенным мэром пятилетний контракт. 

Полномочия мэра Вологды Сергея Воропанова истекают в ноябре 2019 года. NewsVo задавал вопрос пресс-службе городской администрации, когда будет объявлен конкурс на замещение должности сити-менеджера, однако ответа так и не получил.

Тэги: глава Вологды, мэр
Фото со страницы Юрия Сапожникова в соцсети

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