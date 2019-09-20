Трех череповчанок задержали за драку в ночном клубе

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали трёх местных жительниц за драку в ночном клубе. Около 3 часов утра в одном из ночных клубов города сработала тревожная сигнализация.

В заведении отдыхали три женщины в возрасте 32-33 лет.

«В какой-то момент дамочки повздорили, стали ругаться, выяснять отношения и махать руками», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Работники попросили посетительниц покинуть ночной клуб, но вместо этого они накинулись на администратора заведения и попытались развязать драку. Нарушительниц задержали и доставили в отдел полиции, где на них составили протокол за мелкое хулиганство.

Причины конфликта и обстоятельства происшествия выясняются.