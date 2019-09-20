Общегородской субботник пройдет в Вологде 5 октября

Традиционная осеняя акция по уборке города пройдет в Вологде с 5 октября по 5 ноября. Городские власти предлагают вологжанам совместными усилиями привести в порядок парки, скверы и другие общественные пространства. Стартует акция с общегородского субботника.

На данный момент уже около 50 организаций, учебных заведений, УК и ТОСов заявили о своей готовности присоединиться к субботнику, сообщает официальный сайт городской администрации. Подать заявку на участие можно по телефону 72-15-13 («Служба городского хозяйства»).

Департамент городского хозяйства готов обеспечить необходимым инвентарем и мешками для мусора тех, кто согласится помочь с уборкой общегородских территорий. Для субботников во дворах все необходимое должны будут предоставить управляющие компании: жильцам нужно их предупредить, когда они собираются выйти на уборку.

Молодым вологжанам вновь предлагают присоединиться к экоквесту «Чистые игры». Это такая командная игра, где собранный мусор становится «валютой», которую можно обменять на призы от спонсоров. Кубок Мэра по «Чистым играм» пройдет в Вологде 5 октября на нескольких площадках.

Весь мусор, собранный во время этих субботников, будет вывезен на полигон компанией «Аквалайн». На весеннем субботнике было собрано примерно 200 тонн мусора.