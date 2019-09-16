Череповчанин вместе с 16-летним знакомым украли и выпили девять бутылок элитного алкоголя

16.09.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемых в совершении нескольких краж на территории города.

Во время ночного патрулирования Индустриального района сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительного мужчину, стоявшего у одного из магазинов. Он оглядывался по сторонам, а когда увидел полицейских, схватил стоявший рядом велосипед и уехал.

Подойдя ближе, правоохранители обнаружили, что дверь магазина открыта, а свет внутри не горит. Они предположили, что мужчина совершил преступление, и отправились на его поиски.

На одном из перекрёстков был найден велосипед, похожий на тот, на котором скрылся подозреваемый.

- Позже выяснилось, что из торговой точки, откуда убегал злоумышленник, было похищено 9 бутылок элитного алкоголя общей стоимостью более 9000 рублей. Также на утро поступило заявление от местной жительницы о похищении велосипеда «Форвард», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения магазина, полицейские выяснили, что преступников было двое.

На велосипеде нашлись отпечатки, которые вывели оперативников на одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний местный житель. Его задержали по месту жительства и доставили в отделение полиции. Молодой человек рассказал, что ночью украл велосипед на улице Ломоносова, а позже вместе со знакомым подростком проник в магазин, где украл несколько бутылок алкоголя, который впоследствии они выпили.

Правоохранители задержали второго подозреваемого – 16-летнего жителя Череповца.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Похитителям грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Тэги: пьянство, кража

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