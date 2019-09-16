Отопительный сезон в Вологде начнется 17 сентября

16.09.2019 [Общество]

Отопление в квартирах жителей Вологды начнут подключать 17 сентября, соответствующее постановление подписали сегодня в городской администрации. Около 3700 домов к источникам теплоснабжения будут подключать по графику в течение нескольких дней.

«По прогнозу Росгидрометцентра на ближайшие недели ожидается понижение температуры наружного воздуха, дождливая погода. Поэтому принято решение начать отопительный сезон с 17 сентября. Котельные и теплосети полностью готовы. Завтра мы подключим порядка 2600 жилых домов, на следующий день – порядка 600, затем – еще более 500. Таким образом к выходным этот процесс должен быть завершен. Напомню, что социальные учреждения: детские сады, школы, больницы – мы подключили к теплу досрочно по их заявкам», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

По данным сайта городской администрации, если до конца этой недели тепло в квартире так и не появится, необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае, если управляющая компания откажется решать вопрос, нужно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 72-45-00.

 

Тэги: отопительный сезон

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