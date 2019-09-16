10% от расходов среднестатистической вологодской семьи составляют траты на услуги ЖКХ

По итогам 2018 года 10% потребительских расходов вологодской семьи составили траты на жилищно-коммунальные услуги. Это на 0,4% больше среднероссийских показателей, сообщает агентство РИА Новости.

По подсчетам экспертов, среднестатистическая вологодская семья тратит на оплату услуг ЖКХ в среднем 4067 рублей в месяц. В рейтинге регионов Вологодская область заняла 41 место.

При этом в Костромской области на коммунальные услуги тратят около 8% расходов (2858 рублей), в Архангельской — 9% (4129 рублей), Новгородской — 12,8% (3991 рубль), в Ленинградской — 12,8% (5523 рубля).

Согласно данным исследования, наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%, или 2445 рублей в месяц), а самая большая — в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц.