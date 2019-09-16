Жительница Красавино взыскала с арендаторов ее квартиры 30 тысяч рублей за испорченный интерьер

16.09.2019 [Общество]

Суд взыскал с молодой пары, снимавшей квартиру у пенсионерки в Красавино Великоустюгского района, более 30 тысяч рублей материального ущерба. Такое решение было принято по иску хозяйки жилплощади.

Истец рассказала суду, что сдавала квартиру внаём. В помещении был сделан ремонт, стояла новая мебель. Ответчики совместно проживали там с июля 2017 по август 2018 года.

«После того, как молодые люди переехали на другое место жительства, истец обнаружила, что в квартире повреждены обои, межкомнатные двери, кухонная вытяжка, мойка и кухонный гарнитур, оторвано крепление радиатора отопления, на потолке в квартире появились жирные пятна, а на холодильнике — вмятины», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Пенсионерка просила суд взыскать с пары компенсацию за разгром квартиры. Молодые люди частично согласились с требованиями женщины, однако посчитали, что повреждения квартиры и имущества — естественный результат их использования, а деньги, которые они заплатили за аренду, должны покрыть причинённый ущерб.

Суд удовлетворил иск пенсионерки и взыскал с молодых людей 32 683 рублей в солидарном порядке, а также судебные расходы (оплата госпошлины и стоимость услуг эксперта по оценке ущерба) в размере 7 172 рублей 69 копеек. Решение вступило в законную силу.

Тэги: квартира, аренда

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