Жительница Красавино взыскала с арендаторов ее квартиры 30 тысяч рублей за испорченный интерьер

Суд взыскал с молодой пары, снимавшей квартиру у пенсионерки в Красавино Великоустюгского района, более 30 тысяч рублей материального ущерба. Такое решение было принято по иску хозяйки жилплощади.



Истец рассказала суду, что сдавала квартиру внаём. В помещении был сделан ремонт, стояла новая мебель. Ответчики совместно проживали там с июля 2017 по август 2018 года.



«После того, как молодые люди переехали на другое место жительства, истец обнаружила, что в квартире повреждены обои, межкомнатные двери, кухонная вытяжка, мойка и кухонный гарнитур, оторвано крепление радиатора отопления, на потолке в квартире появились жирные пятна, а на холодильнике — вмятины», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.



Пенсионерка просила суд взыскать с пары компенсацию за разгром квартиры. Молодые люди частично согласились с требованиями женщины, однако посчитали, что повреждения квартиры и имущества — естественный результат их использования, а деньги, которые они заплатили за аренду, должны покрыть причинённый ущерб.



Суд удовлетворил иск пенсионерки и взыскал с молодых людей 32 683 рублей в солидарном порядке, а также судебные расходы (оплата госпошлины и стоимость услуг эксперта по оценке ущерба) в размере 7 172 рублей 69 копеек. Решение вступило в законную силу.