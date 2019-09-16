Храм в деревне Боровина Верховажского района помогают реставрировать промышленные альпинисты

В Верховажском районе восстанавливают храм Нерукотворного Образа Спасителя в деревне Боровина. В работах принимают участие альпинисты-волонтеры, пишет районная газета «Верховажский вестник».

Так, в прошлом году приехавшая в Боровину Софья Друговская отреставрировала образ Христа Спасителя на потолке храма.

— А в августе этого года Софья приехала со своими товарищами — сотрудниками русской православной духовной миссии в Израиле Дмитрием и Иваном. Приехали они из Иерусалима. Основной профессией молодых людей так же, как и у Сони, является промышленный и спортивный альпинизм. Но помимо этого ребята увлекаются фольклором и многим другим, что связано с русской народной культурой, — сообщает «Верховажский вестник».

За неделю маляры-альпинисты отштукатурили и побелили барабан (основание купола) церкви, а также покрасили его изнутри.

Ранее NewsVo сообщал, что купол и крест храма на Боровине были сняты на реставрацию в июле 2014 года. Их восстановили верховажские мастера и вернули на место в 2015 году.

Точная дата постройки храма не сохранилась. Известно лишь, что освящен он был в 1814 году. В прошлом в этих местах располагалась Спасо-Боровинская пустынь — сначала мужская, а с 1676 года — женская.