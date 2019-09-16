Праздник «Дары осени» пройдет в ботаническом саду Вологды 21 и 22 сентября

Вологодский ботанический сад «Ботаника» 21 и 22 сентября приглашает гостей на праздник «Дары осени».

В программе несколько мероприятий для профессиональных флористов и цветоводов-любителей, а также для детей. Это и мастер-классы по уходу за растениями, и баттл флористов, квест, викторина, конкурс чтецов, Форт Боярд, шоу мыльных пузырей и многое другое. Подробнее с программой праздника можно ознакомиться на сайте ботанического сада, там же есть информация о стоимости билетов.

На празднике будет дан старт конкурсу «Моя орхидея», который продлится несколько месяцев. Юным участникам предлагают купить росток орхидеи за 250 рублей и вырастить её до состояния цветущего растения. В конкурсе несколько этапов. Участникам нужно будет время от времени присылать фото для отчета. Призами станут гироскутер, электросамокат, экшн-камера, мягкая игрушка и годовой запас пиццы.

21 и 22 сентября до ботанического сада можно будет на бесплатном автобусе. Отъезд в 10:30 от остановки напротив Старого рынка.