Праздник «Дары осени» пройдет в ботаническом саду Вологды 21 и 22 сентября

16.09.2019 [Общество]

Вологодский ботанический сад «Ботаника» 21 и 22 сентября приглашает гостей на праздник «Дары осени».

В программе несколько мероприятий для профессиональных флористов и цветоводов-любителей, а также для детей. Это и мастер-классы по уходу за растениями, и баттл флористов, квест, викторина, конкурс чтецов, Форт Боярд, шоу мыльных пузырей и многое другое. Подробнее с программой праздника можно ознакомиться на сайте ботанического сада, там же есть информация о стоимости билетов. 

На празднике будет дан старт конкурсу «Моя орхидея», который продлится несколько месяцев. Юным участникам предлагают купить росток орхидеи за 250 рублей и вырастить её до состояния цветущего растения. В конкурсе несколько этапов. Участникам нужно будет время от времени присылать фото для отчета. Призами станут гироскутер, электросамокат, экшн-камера, мягкая игрушка и годовой запас пиццы. 

21 и 22 сентября до ботанического сада можно будет на бесплатном автобусе. Отъезд в 10:30 от остановки напротив Старого рынка.

Тэги: ботанический сад

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