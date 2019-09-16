Хоккейная «Северсталь» обыграла московское «Динамо» со счетом 3:2

16.09.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» принимала московское «Динамо»  матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане «повели» в счёте после первого периода  — 2:0, дублем отметился Даниил Вовченко. Отыграться гостям удалось во втором отрезке игры. Сначала после неудачного выноса череповчанами шайбы из своей зоны гол забил Илья Круглов, а затем Вадим Шипачев реализовал большинство.

Счёт 2:2 продержался до серии послематчевых буллитов, в которых на этот раз удачливее оказались хозяева. 3:2, победную шайбу забросил Юрий Трубачев. «Северсталь» одерживает первую победу на своем льду.

Впереди у череповчан два матча на выезде, первый из которых уже в понедельник против казанского «Ак Барса».

Тэги: ХК «Северсталь»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса
В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной
В Вологде жителей дома на улице Ветошкина испугали хлопки, похожие на выстрелы
В Вологде пропала 12-летняя девочка
Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предлагает построить аквапарк в Великом Новгороде
«Следы, похожие на укус»: природа повреждений, найденных у третьеклассниц школы в Вологде, пока не определена
14.09.2019 [БлогоVO]

На месте одноэтажной «деревяшки» отгрохали 10-этажный дом

1251
1
12.09.2019 [БлогоVO]

Давайте вместе постараемся сделать все возможное для наших берегов

618
2
10.09.2019 [Общество]

В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова

4580
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Отопительный сезон в Вологде начнется 17 сентября
10% от расходов среднестатистической вологодской семьи составляют траты на услуги ЖКХ
Жительница Красавино взыскала с арендаторов ее квартиры 30 тысяч рублей за испорченный интерьер
Жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья передали в ЕСПЧ
В Вологде в рамках проекта «Где театр?» создадут аудиоспектакль-прогулку по городу
Храм в деревне Боровина Верховажского района помогают реставрировать промышленные альпинисты
Праздник «Дары осени» пройдет в ботаническом саду Вологды 21 и 22 сентября
 


15.09.2019 [Политика]

Шесть минут на человека: жители просят внести в Книгу рекордов Гиннесса Ломоватскую избирательную комиссию

1966
0
16.09.2019 [БлогоVO]

«Вы не аттестованы»: унижение, слезы и боль учителя

124
0
15.09.2019 [Обзор Прессы]

Такой родной на мачте огонек. Осенний вечер с Андреем Смолиным

433
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика