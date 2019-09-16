Хоккейная «Северсталь» обыграла московское «Динамо» со счетом 3:2

Череповецкая «Северсталь» принимала московское «Динамо» матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане «повели» в счёте после первого периода — 2:0, дублем отметился Даниил Вовченко. Отыграться гостям удалось во втором отрезке игры. Сначала после неудачного выноса череповчанами шайбы из своей зоны гол забил Илья Круглов, а затем Вадим Шипачев реализовал большинство.



Счёт 2:2 продержался до серии послематчевых буллитов, в которых на этот раз удачливее оказались хозяева. 3:2, победную шайбу забросил Юрий Трубачев. «Северсталь» одерживает первую победу на своем льду.



Впереди у череповчан два матча на выезде, первый из которых уже в понедельник против казанского «Ак Барса».