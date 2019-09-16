Областной конкурс «Ветеранское подворье» выиграла семья из Никольского района

16.09.2019 [Общество]

Победителей областного конкурса «Вологодское подворье» наградили в Вологде. Церемония состоялась на Кремлевской площади, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Соревнование проходило в двух блоках: среди ветеранских и молодежных подворий. Победители, занявшие 1,2 и 3 места, получили денежные призы. Но были и другие  номинации, такие как «Лучшее оформление», «Приз зрительских симпатий» и другие, поэтому без награды не остался ни один участник. Мы верим в то, что вологодская земля – плодородная, несмотря на погоду, потому наши вологодские люди вырастят на ней все, что угодно», - отметил замгубернатора Евгений Богомазов.

Среди ветеранских подворий лучшим признано подворье Дербиных из Никольского района. Николай Федорович и Галина Васильевна живут в деревне Нигино, держат корову и быка, шесть куриц, десять кроликов и четыре пчелосемьи. 

- Обрабатываемая площадь составляет 59 соток, из них под картошкой - 25 соток (выращивают 10 сортов картошки), остальное занято луком, капустой (ранняя, пекинская, поздняя), морковью и другими корнеплодами, - рассказывает о конкурсантах сайт областного правительства.

В номинации «Молодежное подворье» победителем стала семья Соловьевых из Сокольского района. Они держат коров и коз.

- У семейства Соловьевых большой приусадебный участок. Глава семьи занимается плетением из ивовой лозы, поэтому на участке есть плантация сортовой ивы. В семье никто не сидит без дела. Дети всегда помогают родителям в хозяйстве: занимаются огородом, ухаживают за скотиной, - сообщается на сайте правительства.

Все победители получили призы и денежные премии (100 тысяч рублей за первое место, 75 тысяч рублей — за второе и 50 тысяч рублей — за третье).

По итогам интернет-голосования «Приз зрительских симпатий» в номинации «Ветеранское подворье» завоевала семья Клубовых из Шекснинского района, среди «Молодежного подворья» — семья Трошиных из Бабаевского района.

Призами также наградили лучших пчеловодов, животноводов, огородников, садоводов, цветоводов, управленцев личного хозяйства, лидеров по реализации сельскохозяйственной продукции. Награды получили и подворья, сохраняющие семейные традиции и народные ремесла, а также семьи, которые активно участвуют в жизни поселения.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: сельское хозяйство
Фото с сайта правительства Вологодской области

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