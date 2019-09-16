Двое мужчин получили ожоги на пожаре в Шекснинском районе

16.09.2019 [Происшествия]
Двое мужчин получили ожоги на пожаре в Шекснинском районе

Брусовой дом сгорел в деревне Шеломово Шекснинского района в ночь с 14 на 15 сентября. Ожоги получили двое мужчин.

Сигнал о возгорании поступил в 2.33 15 сентября, на место первые подразделения прибыли в 3.11, потушить пожар удалось к 4 часам утра. Пламя уничтожило кровлю и чердачные перекрытия, повредило внутреннюю и внешнюю отделку дома. Хозяин постройки, 61-летний мужчина, доставлен в медсанчасть "Северсталь" с ожогами 40% поверхности тела.  Еще один мужчина, также находившийся в доме во время пожара, с ожогами шеи и головы лечится в Шекснинской ЦРБ. 

Причина пожара устанавливается.

Тэги: пожар, пострадавшие
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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