В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса

13.09.2019 [Происшествия]

В Вологде мастера газовой службы будут судить за то, что она не сообщила об отсутствии доступа слесарей в квартиру на пятом этаже дома на улице Карла Маркса, 74А. Позднее там произошел взрыв бытового газа.

38-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией).

- По версии следствия, 07.09.2018 слесари АО «Газпром газораспределение Вологда» при осуществлении технического обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования в жилом доме на ул. Карла Маркса в г. Вологде в одну из квартир попасть не смогли ввиду отсутствия допуска в жилище со стороны жильцов. Об отказе в допуске в жилое помещение слесари сообщили мастеру Вологодского участка по обслуживанию внутридомового газового оборудования акционерного общества, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Получив эту информацию, женщина, в нарушение норм, не уведомила об отсутствии доступа в квартиру государственную жилищную инспекцию Вологодской области и департамент городского хозяйства. Позднее она не уведомляла жильцов квартиры о существующей опасности, попыток провести его в квартире не предпринимала, проведение технических работ не обеспечила.

Как ранее сообщал Newsvo, ночь на 16 декабря 2018 года в указанной квартире прогремел взрыв бытового газа, в результате которого погибла женщина и оказались разрушены несколько квартир. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование пока не завершено, отмечают в СКР.

Тэги: взрыв газа

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»
12.09.2019 [Общество]

«Следы, похожие на укус»: природа повреждений, найденных у третьеклассниц школы в Вологде, пока не определена

1870
3
13.09.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе ночью подожгли шестиквартирный жилой дом

528
0
11.09.2019 [Общество]

В Вологде жителям презентовали два проекта благоустройства набережной: с бетоном и без

1430
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса
В Бабаевском районе две фирмы предложили жителям установить новые окна в кредит, взяли деньги и пропали
Вологжанка Валерия Завьялова заняла пятое место на Чемпионате мира по полиатлону
Поздравить фонд «Хорошие люди» с семилетием можно, пожертвовав сумму с цифрой 7
В Вологде жителей дома на улице Ветошкина испугали хлопки, похожие на выстрелы
Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта с 25 сентября
Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предлагает построить аквапарк в Великом Новгороде
 


12.09.2019 [Общество]

Музей детства откроется в Вологде к Новому году

950
0
13.09.2019 [БлогоVO]

Это у нас такая #доступнаясреда в здравоохранении

243
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1424
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика