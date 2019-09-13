В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса

В Вологде мастера газовой службы будут судить за то, что она не сообщила об отсутствии доступа слесарей в квартиру на пятом этаже дома на улице Карла Маркса, 74А. Позднее там произошел взрыв бытового газа.

38-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией).

- По версии следствия, 07.09.2018 слесари АО «Газпром газораспределение Вологда» при осуществлении технического обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования в жилом доме на ул. Карла Маркса в г. Вологде в одну из квартир попасть не смогли ввиду отсутствия допуска в жилище со стороны жильцов. Об отказе в допуске в жилое помещение слесари сообщили мастеру Вологодского участка по обслуживанию внутридомового газового оборудования акционерного общества, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Получив эту информацию, женщина, в нарушение норм, не уведомила об отсутствии доступа в квартиру государственную жилищную инспекцию Вологодской области и департамент городского хозяйства. Позднее она не уведомляла жильцов квартиры о существующей опасности, попыток провести его в квартире не предпринимала, проведение технических работ не обеспечила.

Как ранее сообщал Newsvo, ночь на 16 декабря 2018 года в указанной квартире прогремел взрыв бытового газа, в результате которого погибла женщина и оказались разрушены несколько квартир. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование пока не завершено, отмечают в СКР.