В Бабаевском районе две фирмы предложили жителям установить новые окна в кредит, взяли деньги и пропали

В Вологодской области суд удовлетворил иски четырёх жительниц Бабаевского района к двум фирмам, которые нарушили сроки установки окон.



В материалах дела говорится, что в октябре 2018 представители организаций предложили истцам – жительницам поселка Пяжелка - установить новые окна в рассрочку, с использованием кредитных средств. Женщины согласились и подписали договоры с фирмами и кредитными организациями.



«В оговоренные сроки установка и замена окон в домах истцов была не произведена, представители компании на связь с ними не выходили», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.



Тогда женщины решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договоры с фирмами и взыскать уплаченные деньги.



Суд удовлетворил иски. Теперь компании должны будут вернуть истцам оплату по договорам, а также выплатить неустойки и прочие компенсации. Общая сумма превышает 340 тысяч рублей.



Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы участниками процесса.