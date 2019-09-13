Поздравить фонд «Хорошие люди» с семилетием можно, пожертвовав сумму с цифрой 7

18 сентября вологодский благотворительный фонд «Хорошие люди» празднует семилетие со дня основания. Поздравить организацию можно, пожертвовав любую сумму с цифрой 7.

— Мы принимаем поздравления и пожелания вот здесь, в комментах. Для того, чтобы поздравление нам пришло, нужно добавить к словам маленькое (или не очень маленькое) пожертвование: 7 рублей, 177 рублей или 777 рублей — как вам больше нравится. Нам бы очень хотелось, чтобы в этой сумме обязательно была семерка: ведь нам исполняется 7 лет, а семерка считается счастливым числом, — сообщает группа фонда в соцсети.

Все собранные деньги пойдут на лечение тяжело больных вологжан. Поздравления опубликуют в день рождения фонда на его странице, а тех, кто придет в офис «Хороших людей» на улице Козленской, 35 (502/5), угостят куском торта.

Благотворительный фонд «Хорошие люди» был создан в Вологде в сентябре 2012 года. Одним из соучредителей фонда стал Евгений Островский (творческий псевдоним — Лукашин) — на тот момент ведущий городской радиостанции «Премьер».

В 2010–2011 года Евгений сам перенес острый лейкоз и прошел процедуру трансплантации костного мозга. Деньги на ТКМ для Жени были собраны в ходе благотворительной акции. К спасению любимого радиоведущего подключились не только коллеги по холдингу «Премьер», но и сотрудники других СМИ, простые вологжане, чиновники, бизнесмены.

После этого вологодские журналисты оказывали информационную и организационную помощь многим инициативным группам, собиравшим средства для лечения тяжелобольных земляков. Для того, чтобы избежать ошибок или откровенного мошенничества, чтобы не дискредитировать саму идею благотворительных сборов, появился благотворительный фонд.

Основной принцип — собирать деньги на счет благотворительного фонда и уже с него оплачивать счета за лечение и лекарства.

За это время фонд "Хорошие люди" помог десяткам вологжан. Часто это в прямом смысле спасение жизни, ведь основное направление фонда — больные лейкозом, которым требуется пересадка костного мозга. Это огромные затраты на подбор донора и на лекарства. Государство такие затраты не оплачивает. Фонд помогает и детям, и взрослым.