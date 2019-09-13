В Вологде жителей дома на улице Ветошкина испугали хлопки, похожие на выстрелы

13.09.2019 [Происшествия]

В Вологде утром 13 сентября возле дома № 52 по улице Ветошкина работали силовики. Очевидцы рассказали порталу «Город Во», что утром услышали несколько хлопков, напоминающих выстрелы. Кроме того, вблизи здания видели вооруженных людей в камуфляжной форме и масках.

Корреспонденту NewsVo в областном УМВД информацию о хлопках подтвердили, сославшись на то, что на улице Ветошкина проводились оперативно-розыскные мероприятия. 
Подробностей операции полицейские разглашать не стали, но уточнили, что «всё под контролем» и гражданам переживать не о чем.

 

Тэги: выстрел, задержание, полиция

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