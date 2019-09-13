В Вологде жителей дома на улице Ветошкина испугали хлопки, похожие на выстрелы

В Вологде утром 13 сентября возле дома № 52 по улице Ветошкина работали силовики. Очевидцы рассказали порталу «Город Во», что утром услышали несколько хлопков, напоминающих выстрелы. Кроме того, вблизи здания видели вооруженных людей в камуфляжной форме и масках.



Корреспонденту NewsVo в областном УМВД информацию о хлопках подтвердили, сославшись на то, что на улице Ветошкина проводились оперативно-розыскные мероприятия.

Подробностей операции полицейские разглашать не стали, но уточнили, что «всё под контролем» и гражданам переживать не о чем.