Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предлагает построить аквапарк в Великом Новгороде

13.09.2019 [Общество]

Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предложил построить аквапарк в Великом Новгороде. Инвестор готов вложить в проект 680 миллионов рублей и возвести объект за два года, сообщает «Regnum»

На встрече с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным предприниматель обсудил возможные площадки под строительство.

«Предложено несколько земельных участков на выбор — в Псковском жилом районе и возле торгово-развлекательного центра «Мармелад», который в 2015 году построил в городе этот же инвестор», - пишет агентство.

Как ранее сообщал NewsVo, Алексей Сивков хотел построить в Вологде гостиницу – небоскрёб. Для этого в 2018 году он незаконно снёс исторический дом на улице Чернышевского. За это суд оштрафовал бизнесмена на 20 тысяч рублей.

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