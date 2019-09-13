Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предлагает построить аквапарк в Великом Новгороде

Вологодский бизнесмен Алексей Сивков предложил построить аквапарк в Великом Новгороде. Инвестор готов вложить в проект 680 миллионов рублей и возвести объект за два года, сообщает «Regnum»



На встрече с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным предприниматель обсудил возможные площадки под строительство.



«Предложено несколько земельных участков на выбор — в Псковском жилом районе и возле торгово-развлекательного центра «Мармелад», который в 2015 году построил в городе этот же инвестор», - пишет агентство.



Как ранее сообщал NewsVo, Алексей Сивков хотел построить в Вологде гостиницу – небоскрёб. Для этого в 2018 году он незаконно снёс исторический дом на улице Чернышевского. За это суд оштрафовал бизнесмена на 20 тысяч рублей.