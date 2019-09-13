140 деревьев высадили в Вологде вдоль улицы Северной

13.09.2019 [Общество]

10 вязов высадили 10 сентября у здания «Почты России» на улице Северной в Вологде. Как сообщает Вологда.рф, в последнее время на этой улице прошло несколько акций по озеленению, в ходе которых высажено 140 клёнов и вязов.

Двухметровые саженцы вырастила агробиостанция Вологодского государственного университета.

В высадке саженцев приняли участие активисты ТОС «Водники», руководитель УК «Фрязиново» и «Флагман», а также жители микрорайона и студенты ВоГУ. В ближайшее время активисты ТОС «Водники» также планируют высадить многолетние цветы на газоне внутри кольцевой развязки на ул. Северной.

Организовать высадку деревьев и цветов предложил мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе выездного рабочего совещания в августе этого года. Как ранее сообщал NewsVo, ремонт улицы Северной в городе проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Тэги: деревья

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