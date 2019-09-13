Житель Череповца купил в интернете поддельную диагностическую карту о прохождении техосмотра

В Череповце сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который представил в ГИБДД поддельную диагностическую карту о прохождении техосмотра.



В отделение технического надзора ГИБДД молодой человек обратился, чтобы согласовать изменения в конструкцию автомобиля. Он представил необходимый пакет документов госавтоинспектору.

- В ходе изучения диагностической карты, проверяя ее регистрацию в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, сотрудник полиции усомнился в подлинности данного документа, так как по информации с базы данных технический осмотр был пройден в Тюменской области. Документы был изъят у гражданина и направлен на экспертизу, которая подтвердила факт подделки, - сообщает УМВД по городу Череповцу.

Позднее в разговоре с полицейскими череповчанин сознался в содеянном и рассказал, что машину купил для работы и ему нужно было внести изменения в ее конструкцию. После этого ему понадобилось вновь пройти техосмотр и предоставить в ГИБДД все необходимые документы, в том числе и диагностическую карту.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что переоборудовал автомобиль для работы.



«Со слов череповчанина, он испытывал финансовые трудности и тогда решил приобрести поддельный документ, который нашел в сети Интернет за 1000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).