В Череповце из-за нарушений закрыли спортбар, расположенный в жилом доме

В Череповце вступило в силу решение суда о закрытии спортбара «Клешня», расположенного в жилом доме на улице Ленинградской. На деятельность заведения неоднократно жаловались жильцы.



Проверка Роспотребнадзора показала, что бар располагается на первом этаже многоквартирного дома. В соседних смежных помещениях находится квартира. Время работы бара: с 15.00 до 1.00. Это нарушает не только требования санитарных норм, но и федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Пресс-служба областного Арбитражного суда отмечает, что жильцы дома неоднократно жаловались на нарушения правопорядка.



Кроме того, выяснилось, что в прошлом году владельцы бара уже привлекались к административной ответственности. Система канализации заведения не соответствует установленным требованиям, что может привести к возникновению инфекционных и неинфекционных заболеваний. Выявленные ранее нарушения не были устранены.



С учётом всех нарушений, суд принял решение запретить деятельность спортбара.