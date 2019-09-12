153 лодочных гаража уберут с Пречистенской набережной в Вологде

12.09.2019 [Общество]

153 металлических лодочных гаража уберут с Пречистенской набережной в Вологде. Об этом говорится в распоряжении начальника административного департамента города, размещенном на официальном сайте.

В документе гаражи фигурируют как  «самовольно установленные объекты» движимого имущества». 

Участок, с которого будут убраны лодочные гаражи. Скриншот с публичной кадастровой карты.

NewsVo сообщал, что лодочную станцию в 2014 году планировали перенести в район канифольного завода. В городской администрации тогда говорили, что владельцы лодок и гаражей эту идею одобрили.

— Мы общались с владельцами гаражей на нынешней лодочной станции, вместе выезжали на место. Место определено, это улица Тепенькинская, площади довольно большие. Посмотрели участок, необходимо подсыпать, чтобы не было подтоплений. Проект большой и серьёзный, с заправкой на воде, ангарами для хранения, — сказал Алексей Осокин, в то время работавший заместителем главы Вологды.

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