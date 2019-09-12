153 лодочных гаража уберут с Пречистенской набережной в Вологде

153 металлических лодочных гаража уберут с Пречистенской набережной в Вологде. Об этом говорится в распоряжении начальника административного департамента города, размещенном на официальном сайте.

В документе гаражи фигурируют как «самовольно установленные объекты» движимого имущества».

Участок, с которого будут убраны лодочные гаражи. Скриншот с публичной кадастровой карты.

NewsVo сообщал, что лодочную станцию в 2014 году планировали перенести в район канифольного завода. В городской администрации тогда говорили, что владельцы лодок и гаражей эту идею одобрили.