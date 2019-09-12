В Великом Устюге подростка осудили за вымогательство и грабеж

12.09.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге осудили подростка, который отобрал у девятиклассника квадрокоптер и смартфон. 17-летнего юношу признали виновным в вымогательстве и грабеже с применением насилия.

В материалах дела говорится, что в декабре 2018 года подсудимый в переписке в соцсети и при личных встречах требовал у  девятиклассника отдать ему 2000 рублей. Поскольку долговых обязательств перед вымогателем школьник не имел, он отказался отдать деньги.  После этого в один из дней осуждённый забрал у пострадавшего квадрокоптер, пообещав вернуть его после передачи денег. Два дня спустя он ударил мальчика по лицу и отобрал у него смартфон.

— В ходе производства по делу потерпевший показал, что у его одноклассника кто-то украл деньги. Брат одноклассника и подсудимый обвинили в этом его и стали требовать деньги. Причем подсудимый ударил его кулаком по лицу. Потерпевший перевел 2 000 рублей брату одноклассника, однако после этого подсудимый продолжил требовать от него деньги, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил вымогателю наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: суды, приговор, подростки

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