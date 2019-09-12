В Вологде подросток обокрал несколько дачных домиков

В Вологде в полицию обратились несколько жителей поселка Молочное с заявлениями о кражах с дачных участков. Все потерпевшие обнаружили, что из их дачных домиков пропали металлические предметы: чайники, посуда, радиаторы.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток.



«Как пояснил задержанный, во время прогулки, он увидел монтировку и, подобрав ее, отправился в ближайший дачный кооператив, чтобы вскрыть домики. Награбленное подозреваемый спрятал в кустах, недалеко от дач», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.



Правоохранители обнаружили тайник вора и вернули украденное имущество владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы и крупный штраф.