В Кичменгско-Городецком районе украли 1,7 километра электропроводов

12.09.2019 [Происшествия]

«Вологдаэнерго» сообщает о краже трансформаторной подстанции в Кичменгско-Городецком районе и более километра проводов. Расследованием инцидента занимается полиция.

«В ходе проверки оборудования на одной из подстанции в Кич-Городецком районе, специалистами компании был выявлен факт кражи КТП и 1,7 км провода — общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.  Данное хищение имущества зафиксировано, необходимая информация передана в полицию, ведется расследование этого преступления. Имеются подозреваемые», — сказал начальник службы безопасности «Вологдаэнерго» Олег Пельтихин.

Энергетики напоминают, что хищение предметов с энергообъектов не только преследуется по закону, но и может представлять серьезную угрозу для жизни.

Сообщить о хищениях проводов или любых других неполадках с электричеством жители Вологодской области могут по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-333-02-52. По каждому сигналу специалисты проводят проверку и, при необходимости, направляют материалы в правоохранительные органы.

Тэги: кража, провода

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