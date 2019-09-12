Выставка картин «Источник радости» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

Выставка работ молодой вологодской художницы Александры Бухтеевой открылась в Вологде в музее «Мир забытых вещей». 33 картины объединены названием «Источник радости».

В экспозиции акварельные городские и природные пейзажи Иерусалима, виды Павло-Обнорского монастыря и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Центральной стала дипломная работа «ТРУДные дни отца Валентина», написанная по биографии епископа и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого).

— По словам заведующей филиалом Татьяны Касьяненко, Александра Бухтеева — художник не только кисти, но и слова. Именно поэтому проект решили дополнить альбомом с эссе Александры на темы её жизненного пути и пребывания в важных исторических и религиозных местах. Тексты помогут гостям музея понять глубину каждой картины и выставки в целом, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Александра Бухтеева училась в художественной школе в Вологде, поступила в Ярославское художественное училище, а затем продолжила обучение в Иконописной школе при Московской духовной академии в Сергиевом Посаде.

Выставка будет работать до 13 октября по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.