Хоккейная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 1:4

12.09.2019 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» потерпели второе крупное поражение подряд. Накануне команда в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала финский «Йокерит».

Гости открыли счёт в середине первого периода, после того как игроки «Северстали» потеряли шайбу в средней зоне и Никлас Йенсен забил шайбу в ворота. Отыграться "желто-черным" удалось спустя семь с половиной минут, Юрий Трубачев выдал пас из-за ворот, который замкнул Даниил Вовченко. И тут же у «Северстали» появился шанс выйти вперед: гости получили двух минутный штраф, но череповчане не смогли этим воспользоваться.

Во втором периоде гости дважды поразили ворота череповчан: в начале и ближе к концу. А в третьей двадцатиминутке хозяева как не пытались хотя бы сократить отставание, "перебросав" в итоге своих оппонентов 28:20, не смогли. А вот финны довели счёт до крупного, отправив шайбу на последней минуте матча уже в пустые ворота. 1:4, второе крупное поражение подряд. 

«- При хорошей игре мы имеем много моментов, но опять, к сожалению, уступаем. Опять не забили в большинстве, хотя были возможности. К ребятам претензий нет, работаем дальше. Надо только больше забрасывать. В хоккее побеждают те, кто больше забивает», сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой череповчан Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru

Следующий матч «Северсталь» проведет в субботу, 14 сентября. В гости к "желто-черным" приедет московское «Динамо».

Тэги: ХК «Северсталь»

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