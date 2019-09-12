Департамент соцзащиты Вологодской области незаконно отказал череповчанину в звании «Ветеран труда»

12.09.2019 [Общество]
Департамент соцзащиты Вологодской области незаконно отказал череповчанину в звании «Ветеран труда»

Пенсионер из Череповца через суд добился присвоения ему звания «Ветеран труда». Решение департамента соцзащиты Вологодской области об отказе признано незаконным. 

В материалах дела говорится, что с 5 сентября 1977 года по 23 декабря 2016 года мужчина работал на Череповецком фанерно — мебельном комбинате водителем. В 1978 году он был награжден от имени Министерства и ЦК профсоюза нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования 1978 года».

В 2016 году череповчанин вышел на пенсию, позднее обратился за присвоением ему звания «Ветеран труда». Однако департамент социальной защиты населения Вологодской области отказал пенсионеру, поскольку представленная им награда, как посчитали чиновники, не относится к ведомственным знакам отличия в труде. Наличие таких знаков теперь является одним из условий для признания работника ветераном труда. 

Мужчина попытался оспорить это решение в городском суде, однако тот встал на сторону чиновников, отметив, что знак «Победитель социалистического труда» работник получил не от органа госвласти, а от администрации предприятия. А вот судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда пришла к другому выводу.

— Указанная награда носила общесоюзный характер, была учреждена решением союзного органа исполнительной власти, поэтому обладала признаками ведомственного знака отличия в труде. Кроме того, сам по себе факт награждения руководством предприятия не является достаточным основанием для отказа в признании указанных наград ведомственными знаками отличий в труде, поскольку в тот период времени полномочия по награждению знаком «Победитель социалистического соревнования» от имени министерства (ведомства) были делегированы, в том числе администрации предприятия и профсоюзного комитета организации, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге областной суд отменил решение суда первой инстанции, и обязал департамент изготовить проект распоряжения губернатора Вологодской области о присвоении мужчине звания «Ветеран труда».

 

 

Тэги: пенсионеры, ветераны
Фото пресс-службы судов Вологодской области

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