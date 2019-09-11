За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды

11.09.2019 [Политика]

В Вологодской области подвели окончательные итоги выборов губернатора и депутатов Вологодской гордумы. Меньше всего процент избирателей, отдавших голоса за Олега Кувшинникова, — в Вологде и Череповце.

Так, в областной столице за Олега Кувшинникова проголосовали всего 38 898 человек — это около 12 процентов жителей областной столицы (ред. — 18 лет и старше). В Череповце за действующего главу региона свои голоса отдали 47 349 человек — это менее 15 процентов жителей.

Напомним, 27 из 30 мест в Вологодской гордуме заняли единороссы, остальные — представители ЛДПР. Ранее в гордуме было три депутата от КПРФ (округ 2), два от ЛДПР (округи 16 и 27) и 25 — от «Единой России».

Список депутатов Вологодской гордумы теперь выглядит так:

Округ № 1 — Юрий Сапожников, «Единая Россия»

Округ № 2 — Евгений Баландин, «Единая Россия»

Округ № 3  — Владимир Новожилов, «Единая Россия»

Округ № 4 —  Евгений Амелин, «Единая Россия»

Округ № 5  — Юрий Маркевич, «Единая Россия»

Округ № 6  — Светлана Разина, «Единая Россия»

Округ № 7 —  Павел Шепринский, «Единая Россия»

Округ № 8  — Наталья Лобачева, «Единая Россия»

Округ № 9  — Максим Осокин, «Единая Россия»

Округ № 10 — Наталия Анчукова, «Единая Россия»

Округ № 11 — Алексей Коновалов, «Единая Россия»

Округ № 12 —  Алла Климова, «Единая Россия»

Округ № 13  — Максим Выдров, «Единая Россия»

Округ № 14  — Михаил Манык, «Единая Россия»

Округ № 15 — Дмитрий Наумов, «Единая Россия»

Округ № 16 — Михаил Тихомиров, «ЛДПР»

Округ № 17 — Владимир Корытин, «Единая Россия»

Округ № 18 — Константин Шепель, «Единая Россия»

Округ № 19 — Евгений Абрамов, «Единая Россия»

Округ № 20  — Сергей Никулин, «Единая Россия»

Округ № 21  — Надежда Мочалова, «Единая Россия»

Округ № 22  — Михаил Козырев, «Единая Россия»

Округ № 23  — Светлана Дорочинская, «Единая Россия»

Округ № 24  — Максим Петров, «Единая Россия»

Округ № 25 — Елена Земчихина, «Единая Россия»

Округ № 26 —  Сергей Чуранов, «Единая Россия»

Округ № 27 — Наталья Малованина, «ЛДПР».

Округ № 28 — Борис Подольный, «Единая Россия»

Округ № 29 —  Иван Шамгин, «ЛДПР».

Округ № 30  — Михаил Громов, «Единая Россия»

* На 1 января 2019 года численность населения в Вологде составляла  311 846 человек.

** На 1 января 2019 года в Череповце было зарегистрировано 316 529 человек (https://cherinfo.ru/18)

Тэги: выборы губернатора

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