В Череповце задержали наркокурьера с крупной партией метилэфедрона

11.09.2019 [Происшествия]

В Череповце задержали перевозчика наркотиков с крупной партией психотропных веществ, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Курьера, передвигавшегося на личном автомобиле, задержали на одной из улиц Череповца. В присутствии понятых полицейские обнаружили в багажнике машины рюкзак, в котором находился прозрачный пакет с веществом белого цвета.

Аналогичное вещество правоохранители обнаружили в спичечном коробке во время обыска по месту жительства подозреваемого.

«Химическая экспертиза показала, что изъятые вещества наркотическим средством синтетического происхождения общей массой порядка 8 грамм», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы и до 500 тысяч рублей штрафа.

Тэги: наркотики

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