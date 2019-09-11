В Череповце задержали наркокурьера с крупной партией метилэфедрона

В Череповце задержали перевозчика наркотиков с крупной партией психотропных веществ, сообщает пресс-служба областного УМВД.



Курьера, передвигавшегося на личном автомобиле, задержали на одной из улиц Череповца. В присутствии понятых полицейские обнаружили в багажнике машины рюкзак, в котором находился прозрачный пакет с веществом белого цвета.



Аналогичное вещество правоохранители обнаружили в спичечном коробке во время обыска по месту жительства подозреваемого.



«Химическая экспертиза показала, что изъятые вещества наркотическим средством синтетического происхождения общей массой порядка 8 грамм», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.



Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы и до 500 тысяч рублей штрафа.