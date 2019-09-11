ДТП с пострадавшей произошло на перекрестке улиц Предтеченской и Герцена в Вологде

В Вологде днем 11 сентября произошло ДТП на перекрестке улиц Предтеченской и Герцена: столкнулись два автомобиля.

В отделе ГИБДД по городу Вологде NewsVo сообщили, что в результате аварии есть пострадавшие, однако характер их травм и другие обстоятельства происшествия еще уточняются.

UPD: в ГИБДД сообщили, что столкнулись автомобили «Форд» и «Субару». 19-летний водитель «Форда» при повороте налево с улицы Предтеченской на улицу Герцена не уступил дорогу «Субару Форестер» под управлением 51-летней женщины. В результате ДТП травмы получила водитель «Субару».