Бесплатные мастер-классы по керамике пройдут в Вологде в центре ремесел «Резной палисад»

Центр народных промыслов «Резной Палисад» в Вологде приглашает на бесплатные мастер-классы по керамике. С 10 сентября там работает выставка авторской керамики Сергея и Анастасии Нуриджанян.

Так, 11 сентября, в дворике «Резного Палисада"состоится мастер-класс на гончарном круге. Мастер — Андрей Копышев. Время мастер-класса с 17.00 до 20.00.

Затем занятия будут по четвергам. 12 и 19 сентября пройдут мастер-классы по лепке из глины, начало в 18 часов. 20 сентября состоится лекция художника декоративно-прикладного искусства Владимира Холщагина «Дровяной обжиг». Начало в 12.00 часов.

Вход на эти мероприятия свободный, но обязательна предварительная запись по телефонам: 72-06-58, 72-04-85, 8-953-521-29-68.