«От жатвы до помола»: вологжан приглашают на интерактивный праздник в музее Семёнково

Присоединиться к осенней жатве смогут все посетители архитектурно-этнографического музея "Семёнково" под Вологдой в ближайшее воскресенье, 15 сентября.

Сотрудники музея в формате интерактивной программы расскажут, чем занимались жители Русского Севера осенью. Озимые посеяны, убраны рожь, ячмень, осталось дожать овёс – летняя страда подходит к концу.

- Во время осеннего праздника гости программы присоединятся к помолу и узнают секреты механизмов ветряных мельниц во время экскурсии. Но прежде чем прийти к мельнику, участникам придётся собрать выросшие за лето колосья и соблюсти жатвенные обряды жителей севера. Часть праздника будет посвящена традициям, связанным с обработкой льна, - сообщает Вологодский музей-заповедник.

Мероприятие пройдет с 12 до 15 часов. Стоимость входных билетов на программу: взрослые – 200 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 100 руб., дети до 4-х лет – бесплатно.

Узнать подробности можно по телефону: (8172) 21-01-90.

Возрастное ограничение: 0+.